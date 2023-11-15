Нападающий «Барыса» назвал лучших центрфорвардов КХЛ и НХЛ

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Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Аркадий Шестаков рассказал о лучших центральных нападающих в КХЛ и НХЛ.

«Лучшие центральные нападающие КХЛ и НХЛ? Корбан Найт мне очень нравился. Кёртис Валк – очень хороший, очень подвижный игрок. В НХЛ – Макдэвид. Потом, наверное, Малкин, он вообще в огне», — сказал Шестаков в интервью Metaratings.

Малкин является трёхкратным победителем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз». Российский нападающий неоднократно получал личные награды в НХЛ, среди которых «Конн Смайт Трофи», «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

В текущем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги Шестаков провёл 31 матч, где набрал 8 (3+5) очков.

Ранее Аркадий Шестаков рассказал, какие изменения он бы внёс в Континентальную хоккейную лигу.