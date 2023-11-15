Нападающий «Вашингтона» Манта потерял слух на одно ухо на шесть дней из-за попадания шайбы

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Энтони Манта потерял слух на одно ухо из-за попадания шайбы в матче с «Флоридой Пантерз» (3:4 ОТ). Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Манта сказал, что его левая барабанная перепонка была разорвана. Манта заявил, что потерял слух на это ухо на шесть дней, но сейчас слух начинает возвращаться. Ему наложили 4-5 швов на ухо, и у него возникали проблемы с балансом, которые сейчас решены. Ожидается, что Энтони вернётся к матчу с «Коламбусом», — написал Гулитти.

Напомним, Манта получил травму уха от попадания шайбы после броска российского нападающего Евгения Кузнецова и был вынужден досрочно завершить встречу с «Пантерз». В нынешнем сезоне 29-летний Манта принял участие в 10 матчах, в которых набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «+2» и четырёх минутах штрафного времени.