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Агент Патрика Кейна рассказал, как игрок будет выбирать команду

Агент Патрика Кейна рассказал, как игрок будет выбирать команду
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Агент Пэт Бриссон подтвердил, что неограниченно свободный агент 34-летний нападающий Патрик Кейн будет вести переговоры с командами на этой неделе. При этом нет точных сроков, когда форвард подпишет контракт. Бриссон ранее заявлял, что Кейн вернётся на лед в конце ноября или начале декабря.

«Сначала удостоверимся, что он готов на 100 процентов и чувствует себя прекрасно. Тогда мы сможем решить, куда он перейдёт. Есть много вариантов с командами, которые показывают хорошие результаты, и много с теми, которые показывают плохие. Мы сами выберем, куда хотим пойти. Я не думаю, что есть так много команд, которые откажутся от него», — приводит слова Бриссона ESPN.

Кейн перенёс 1 июня серьёзную операцию на бедре и с тех пор восстанавливается после неё. Ожидается, что с ним проведут переговоры по поводу контракта до восьми клубов НХЛ, в том числе «Флорида» и «Баффало».

Нападающий перешёл по ходу прошлого сезона из «Чикаго Блэкхоукс» в «Нью-Йорк Рейнджерс». Он набрал 57 (21+36) очков в 73 играх регулярного чемпионата. Также форвард провёл семь матчей в плей-офф, где заработал 7 (1+6) баллов за результативность.

Кейн — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли (2010, 2013, 2015) в составе «Чикаго», а также серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США.

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