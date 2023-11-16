39 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Ванкувером»
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).
Шайбами в составе победителей отметились Джей Ти Миллер, Брок Бёзер, Филип Гронек и Куинн Хьюз (решающий гол в овертайме). У гостей голы на счету Пьера Энгвалля, Брока Нельсона и Бо Хорвата.
Российский форвард хозяев Андрей Кузьменко отметился в этом матче результативной передачей. Его соотечественник — вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — сделал 39 сейвов.
«Ванкувер» набрал 23 очка и вышел на первое место в таблице Западной конференции. У «островитян» 14 очков и 14-е место на Востоке.
НХЛ - регулярный чемпионат
16 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 3
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Энгвалль (Вальстрём, Ахо) – 07:30 (pp) 0:2 Нельсон (Добсон, Барзал) – 08:52 (pp) 1:2 Миллер (Петтерссон, Кузьменко) – 24:39 (pp) 1:3 Хорват (Барзал) – 28:33 2:3 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 31:03 (pp) 3:3 Гронек (Хьюз, Бёзер) – 48:30 (pp) 4:3 Хьюз (Миллер, Бёзер) – 62:36
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно здесь
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