39 сейвов Сорокина не спасли «Айлендерс» от поражения в матче с «Ванкувером»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).

Шайбами в составе победителей отметились Джей Ти Миллер, Брок Бёзер, Филип Гронек и Куинн Хьюз (решающий гол в овертайме). У гостей голы на счету Пьера Энгвалля, Брока Нельсона и Бо Хорвата.

Российский форвард хозяев Андрей Кузьменко отметился в этом матче результативной передачей. Его соотечественник — вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин — сделал 39 сейвов.

«Ванкувер» набрал 23 очка и вышел на первое место в таблице Западной конференции. У «островитян» 14 очков и 14-е место на Востоке.

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