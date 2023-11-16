Защитник «Ванкувера» Хьюз отметился историческим достижением в матче с «Айлендерс»

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ).

Победу «Ванкуверу» в овертайме принёс точный бросок защитника Куинна Хьюза. Этот гол помог последнему стать четвёртым защитником в истории НХЛ с пятью играми с тремя и более очками в первых 16 матчах регулярного чемпионата. До Хьюза подобное удавалось дважды Бобби Орру (1969/1970 и 1974/1975), а также Дэнису Потвину (1975/1976) и Дагу Уилсону (1987/1988).

Всего в текущем сезоне на счету Хьюза 26 (6+20) очков в 16 сыгранных матчах. Американец лидирует на данный момент по количеству набранных очков среди всех защитников НХЛ.

«Ванкувер» набрал 23 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции.