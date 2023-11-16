«Это было страшно». Защитник «Ванкувера» — об эпизоде, когда шайба попала в лицо Кузьменко

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз высказался об эпизоде в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ), когда шайба попала в лицо его одноклубнику Андрею Кузьменко, а также прокомментировал реакцию нападающего «касаток» Бо Хорвата, который также подъехал к упавшему на лёд россиянину.

«Это было страшно. Мы все игроки, и никто не хочет видеть такого. Нам всем попадает шайбами, клюшками, и мы это ненавидим. Бо любит Кузи. Мы с ним вчера ужинали, он о нём спрашивал, как у того дела. Нам повезло, что с Кузи всё будет в порядке, но такие моменты – это страшно», — приводит слова Хьюза официальный сайт «Кэнакс».

Напомним, в этой встрече Кузьменко отметился результативной передачей, когда первую шайбу «Кэнакс» забивал всё тот же Миллер. Всего на счету россиянина в текущем регулярном чемпионате 14 (3+11) очков в 16 играх.