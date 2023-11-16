Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было страшно». Защитник «Ванкувера» — об эпизоде, когда шайба попала в лицо Кузьменко

«Это было страшно». Защитник «Ванкувера» — об эпизоде, когда шайба попала в лицо Кузьменко
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз высказался об эпизоде в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ), когда шайба попала в лицо его одноклубнику Андрею Кузьменко, а также прокомментировал реакцию нападающего «касаток» Бо Хорвата, который также подъехал к упавшему на лёд россиянину.

«Это было страшно. Мы все игроки, и никто не хочет видеть такого. Нам всем попадает шайбами, клюшками, и мы это ненавидим. Бо любит Кузи. Мы с ним вчера ужинали, он о нём спрашивал, как у того дела. Нам повезло, что с Кузи всё будет в порядке, но такие моменты – это страшно», — приводит слова Хьюза официальный сайт «Кэнакс».

Напомним, в этой встрече Кузьменко отметился результативной передачей, когда первую шайбу «Кэнакс» забивал всё тот же Миллер. Всего на счету россиянина в текущем регулярном чемпионате 14 (3+11) очков в 16 играх.

Материалы по теме
Кузьменко обратился к болельщикам после матча, в котором шайба попала ему в лицо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android