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Кузьменко обратился к болельщикам после матча, в котором шайба попала ему в лицо

Кузьменко обратился к болельщикам после матча, в котором шайба попала ему в лицо
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Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко опубликовал пост в социальных сетях, в котором обратился к болельщикам после сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ), в котором шайба попала ему в лицо после броска его одноклубника Джей Ти Миллера.

«Спасибо вам всем за вашу поддержку, всё хорошо (улыбающийся эмодзи). Хорошая победа!» — написал Кузьменко.

Напомним, в этой встрече Кузьменко отметился результативной передачей, когда первую шайбу «Кэнакс» забивал всё тот же Миллер. Всего на счету россиянина в текущем регулярном чемпионате 14 (3+11) очков в 16 играх.

«Ванкувер» набрал 23 очка и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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Шайба попала в лицо Кузьменко после броска одноклубника в матче с «Айлендерс»
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