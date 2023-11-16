Эвандер Кейн прокомментировал победу над «Сиэтлом», в ворота которого оформил хет-трик

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Эвандер Кейн прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ), в котором он оформил натуральный хет-трик с голом в овертайме.

«Очевидно, что в паре последних игр нам удавались третьи периоды и это помогло нам победить, и я думаю, что мы начинаем немного находить свою игру здесь. Мы говорили во втором перерыве, что мы должны немного прибавить в энергичности, переключить этот «тумблер», и, думаю, мы проделали хорошую работу», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

Всего в текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кейна 14 (7+7) очков в 15 матчах.

После 15 матчей «Эдмонтон» занимает 13-е место в Западной конференции с 11 очками.