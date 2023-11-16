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Ожиганов: как нейтрализовать большинство «Ак Барса»? Не удаляться

Ожиганов: как нейтрализовать большинство «Ак Барса»? Не удаляться
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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов рассказал о подготовке к сегодняшнему матчу регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

«Удалось ли восстановиться эмоционально и физически перед третьим матчем через день? Да, конечно, восстановились, вчера у нас не было льда, всё было по желанию, поэтому было время подготовиться и эмоционально, и физически.

Как воспринимаются частые игры, из-за которых не всегда удаётся тренироваться? Я думаю, к этому все привыкли, все спокойно относятся, просто нужно где-то поэкономить эмоции между играми, не расплёскивать их и за физическим состоянием следить.

Как нейтрализовать большинство «Ак Барса»? Не удаляться. А если удалимся? Это уже надо у тренера по меньшинству спрашивать (улыбается)», — приводит интервью Ожиганова пресс-служба столичного «Динамо».

Матч «Ак Барс» — «Динамо» (Москва) начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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