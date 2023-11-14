Михайлов: «Динамо» должно быть собраннее после забитых голов

Нападающий московского «Динамо» Владислав Михайлов рассказал о поражении от «Спартака» (3:4 ОТ) в московском дерби.

«Тяжёлая игра, забили важные голы, но в концовке чуть-чуть недостояли. Ничего страшного, в следующий раз будем сильнее. В третьем периоде вели в одну шайбу, и, наверное, хотели чуть-чуть поспокойнее сыграть и не допустить глупых ошибок, но не получилось. Упускаем преимущество раз за разом? Не думаю, что это системная проблема. Просто собраннее надо выходить после забитых голов.

Сейчас мы готовимся так же, как и к остальным играм. Восстановление, или в каких-то моментах надо наоборот сходить в зал, тут нужно смотреть по себе. Лично я чувствую себя прекрасно. Конечно, в каких-то моментах усталость будет накапливаться, но это нормально, мы к этому и готовимся», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.