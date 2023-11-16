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И. Григоренко прокомментировал отсутствие игроков «Лады» в сборной «Россия 25»

И. Григоренко прокомментировал отсутствие игроков «Лады» в сборной «Россия 25»
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Советник генерального директора «Лады», обладатель Кубка Гагарина Игорь Григоренко рассказал про отсутствие игроков тольяттинского клуба в расширенном списке сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала.

«Некоторые ребята рассчитывали побороться за места в сборной России на Кубке Первого канала, но пока никого из наших игроков в списке нет. Что ж, для нас эти моменты — отличная мотивация на зимне-весеннюю часть сезона. Это и есть профессиональный спорт — с каждым днём ты обязан становиться лучше и расти. Иначе — сразу обгонят», — сказал Григоренко в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, в расширенный состав сборной «Россия 25» на Кубок Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря, вошли 15 хоккеистов СКА.

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