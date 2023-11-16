Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голдобин: Илья Воробьёв всегда хвалил меня, Жамнов так не хвалит

Голдобин: Илья Воробьёв всегда хвалил меня, Жамнов так не хвалит
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий столичного «Спартака» Николай Голдобин рассказал о работе с главными тренерами Ильёй Воробьёвым и Алексеем Жамновым.

«Помню из последнего, что Илья Петрович Воробьёв хвалил меня всегда. Говорил мне, что я лучший в лиге, когда в форме и когда хочу играть. Спасибо ему за такую мотивацию. Алексей Юрьевич [Жамнов] так не хвалит (смеётся), но пока рано меня хвалить. Тоже зазнаваться нельзя, хотя я не такой.

Что мне нужно сделать, чтобы Алексей Юрьевич похвалил? Каждую игру забивать и отдавать (смеётся). Я знаю, что он доволен командой и гордится нами», — сказал Голдобин в интервью Legalbet.

В текущем регулярном сезоне на счету Голдобина 31 встреча, где форвард забросил 21 шайбу и отдал 24 результативные передачи, набрав в общей сложности 45 очков.

Материалы по теме
«Он всегда был крутой». Коростелёв — о том, почему Голдобин настолько хорош в этом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android