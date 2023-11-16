Мамбеталиев рассказал о поражении «Барыса» от «Трактора» в Челябинске

Исполняющий обязанности главного тренера «Барыса» Галым Мамбеталиев подвёл итог проигранного матча с «Трактором» (0:2).

«Настраивались на победу. Играли неплохо, подвело пятиминутное удаление. Пропустили две шайбы, не смогли догнать соперника. Не смогли забить. В начале были моменты, их не реализовали. Чуть подвела игровая дисциплина. То самое пятиминутное удаление.

Игра Энтони Камара? Он отыграл не на отлично. Выполнял свои функции центрального нападающего. Ошибки были, но, в принципе, грубых ошибок не допускал. Потихоньку вкатится. Он только привыкает к новым партнёрам.

Довольно много было моментов, почему не удалось реализовать? Это нужно спросить у нападающих. К этому нужно относиться более хладнокровно. Хорошие моменты создают, сами же не реализовывают. Когда ноль голов забиваешь, тяжело выиграть игру. Будем над этим работать.

Плохо играем во вторых периодах и меньшинстве? Я бы не сказал. Во втором периоде были моменты, когда мы могли забить. Это удаление нас и подвело. Пять минут в меньшинстве. Могли выстоять, но чуть неправильно сыграли и получили гол. И гол в начале третьего периода необязательный. Нужно было дотерпеть. Не смогли.

Даниил Апальков сыграл второй матч за «Барыс»? Нам надо было усилить линию центральных форвардов. Опытным игроком. Сейчас он набирает форму, придёт в себя, горит желанием играть. Это дорогого стоит. Он, думаю, поможет, нам. У него была очень хорошая статистика в чемпионате Казахстана. Выбор пал на него, пригласили.

Насколько рассматриваем как реальное усиление приглашение Евгения Рымарева? Женя молодец. Это нормальное усиление. Он может сыграть в большинстве, нестандартно. Быстрый, хорошо думает, хорошо катается. Нам нужны такие нападающие.

Где Джозеф Лабейт? Пока набирает форму. Те последние матчи, в которых он играл, он провёл неважно. Наберёт форму – будем подключать», — цитирует Мамбеталиева пресс-служба «Трактора».