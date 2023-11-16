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Квартальнов: у «Динамо» часто такие пропущенные голы случаются, от конька, от шнурка

Квартальнов: у «Динамо» часто такие пропущенные голы случаются, от конька, от шнурка
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Витязя» (1:2).

«Много говорить не стоит, проиграли третью игру подряд, забили один гол. Надо забивать больше, надо чуть-чуть проявлять… Три гола за три игры — это очень мало.

Почему не забиваем в третьих периодах? Ребята устали, свежести такой нет. Я свяжу с этим. При «6х5» на ударную позицию выходят опытные игроки, которым мы доверяем. И они не могут. Это для меня серьёзный звонок.

Первый гол — это не про «не повезло». У нас часто такие случаются, от конька, от шнурка. Надо работать на команду в самых мелких моментах. Когда мы это поймём, когда мы эти вещи будем делать, тогда нам будет везти, а не «ой, блин, не забил», — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

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