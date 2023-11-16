«Счёт не говорит об игре». Главный тренер «Спартака» Жамнов — о 6:2 с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал о победе над «Салаватом Юлаевым» (6:2) в Москве.

«Все мы прекрасно понимали, что много эмоций было потрачено в матче с «Динамо». Счёт в этом матче не говорит об игре. На самом деле, матч был до конца напряжённым. Достойный соперник, Уфа довольно-таки здорово играет в атаке. На таких играх и закаляется команда, коллектив.

Какой был план на игру? Мы знали сильные и слабые стороны соперника. Сделали акцент на слабые стороны. Состояние Морозова? Посмотрим завтра. Пока не могу сказать, у него будет обследование.

Был ли особый заряд у Пашина на «Салават Юлаев»? Даже не знаю, как ответить (смеётся). Наверное, это у игрока нужно спросить, какой у него был заряд эмоций. Я такие вещи не спрашиваю. Сам был в ситуации, когда тебя меняют и ты играешь против бывших одноклубников. Пашин старался доказать. Он провёл хороший матч. Думаю, что парень будет прогрессировать», — цитирует Жамнова сайт КХЛ.