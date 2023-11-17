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«Если себя не называть, то Макдэвид». Форвард «Салавата Юлаева» назвал хоккейного Месси

«Если себя не называть, то Макдэвид». Форвард «Салавата Юлаева» назвал хоккейного Месси
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров назвал капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида хоккейным Лионелем Месси.

«Если себя не называть, то Макдэвид», —приводит слова Шарова Legalbet.

Макдэвид в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 13 (4+9) очков в 13 играх. Шаров имеет в своём активе 22 (7+15) результативных балла в 30 матчах КХЛ.

На драфте НХЛ 2015 Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером. В составе сборной Канады выигрывал чемпионаты мира на юниорском (2013), молодёжном (2015) и взрослом (2016) уровнях. Канадец является обладателем множества индивидуальных наград НХЛ и одним из самых талантливых хоккеистов мира.

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