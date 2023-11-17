«Если себя не называть, то Макдэвид». Форвард «Салавата Юлаева» назвал хоккейного Месси

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Шаров назвал капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида хоккейным Лионелем Месси.

«Если себя не называть, то Макдэвид», —приводит слова Шарова Legalbet.

Макдэвид в текущем регулярном чемпионате НХЛ набрал 13 (4+9) очков в 13 играх. Шаров имеет в своём активе 22 (7+15) результативных балла в 30 матчах КХЛ.

На драфте НХЛ 2015 Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером. В составе сборной Канады выигрывал чемпионаты мира на юниорском (2013), молодёжном (2015) и взрослом (2016) уровнях. Канадец является обладателем множества индивидуальных наград НХЛ и одним из самых талантливых хоккеистов мира.