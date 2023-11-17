Тардиф рассказал, имеет ли ИИХФ отношение к международному турниру в феврале 2025 года

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на вопрос, ведёт ли ИИХФ переговоры с НХЛ по организации международного турнира, запланированного на февраль 2025 года.

«Пока что ИИХФ не имеет отношения к турниру в феврале 2025 года», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) хочет провести «международный турнир» в феврале 2025 года, а затем Кубок мира через два года после Олимпиады-2026.

Заместитель комиссионера лиги Билл Дэйл заявил о том, что турнир 2025 года необязательно должен соответствовать формату Кубка мира. Он будет в значительной степени ориентирован на НХЛ с точки зрения игроков, но окончательная форма пока неизвестна.