Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Амур. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тардиф рассказал, имеет ли ИИХФ отношение к международному турниру в феврале 2025 года

Тардиф рассказал, имеет ли ИИХФ отношение к международному турниру в феврале 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ответил на вопрос, ведёт ли ИИХФ переговоры с НХЛ по организации международного турнира, запланированного на февраль 2025 года.

«Пока что ИИХФ не имеет отношения к турниру в феврале 2025 года», — сказал Тардиф в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) хочет провести «международный турнир» в феврале 2025 года, а затем Кубок мира через два года после Олимпиады-2026.

Заместитель комиссионера лиги Билл Дэйл заявил о том, что турнир 2025 года необязательно должен соответствовать формату Кубка мира. Он будет в значительной степени ориентирован на НХЛ с точки зрения игроков, но окончательная форма пока неизвестна.

Материалы по теме
НХЛ хочет провести международный турнир в феврале 2025 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android