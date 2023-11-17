Национальная хоккейная лига (НХЛ) хочет провести «международный турнир» в феврале 2025 года, а затем вернуться к Олимпиаде 2026 года и провести Кубок мира через два года после нее, сообщает заместитель комиссионера лиги Билл Дэйл.

По информации источника, Переговоры с ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) продолжаются.

Ранее Дейл говорил о том, что турнир 2025 года необязательно должен соответствовать формату Кубка мира. Он будет в значительной степени ориентирован на НХЛ с точки зрения игроков, но окончательная форма пока не известна.

Ранее НХЛ планировала возобновить Кубок мира в 2024 году, но позже сдвинула срок возможного проведения турнира на год. Последний раз лига проводила Кубок мира в 2016 году.

Игроки НХЛ принимали участие во всех олимпийских турнирах с 1998 по 2014 годы. В 2018 и 2022 годах лига отказалась от участия. Олимпиада-2026 пройдет в Италии.