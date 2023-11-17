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«Мы не спортивная нация». Цуккарелло раскритиковал отношение к спорту в Норвегии

«Мы не спортивная нация». Цуккарелло раскритиковал отношение к спорту в Норвегии
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Норвежский нападающий «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло критически высказался об уровне спорта в своей стране.

«Мы живём в довольно богатой ресурсами стране. И крайне плохи в плане спорта, проще говоря. Мы называем себя спортивной нацией, но правда в том, что мы нация, лишь занимающаяся спортом. Людям нравится немного прогуляться по лесу. Немного побегать, покататься на лыжах и всё такое.

Я не считаю, что мы лучше всех в мире помогаем детям и молодёжи заниматься спортом. У нас сейчас слишком мало катков для хоккея. Слишком мало ледовых часов и площадок.

И это, безусловно, относится ко многим другим видам спорта, таким как гандбол, тхэквондо и настольный теннис. Это определённо плохо», — сказал Цуккарелло в интервью Viaplay.

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