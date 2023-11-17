Штюцле прокомментировал «бейсбольный» гол в овертайме матча с «Детройтом»

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Тим Штюцле прокомментировал свой гол ударом с лёта в овертайме матча с «Детройт Ред Уингз» (5:4 ОТ), который прошёл в Швеции в рамках NHL Global Series.

«Я никогда по-настоящему не играл [в бейсбол] в детстве. Я думаю, что мне очень повезло, я знал, что у нас осталось не так уж много времени, и я просто попытался бросить по воротам. Прекрасно сыграл Дрейк (Батерсон. — Прим. «Чемпионата»), отдав мне пас», — приводит слова Штюцле официальный сайт НХЛ.

«Оттава» имеет 14 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Свой следующий матч в рамках NHL Global Series «сенаторы» проведут завтра, 18 ноября, с «Миннесотой Уайлд». Встреча начнётся в 19:00 мск.