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Вратарь «Адмирала» Иванов сделал 47 сейвов в матче с «Авангардом»

Вратарь «Адмирала» Иванов сделал 47 сейвов в матче с «Авангардом»
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В Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Авангард» одержал тяжёлую победу над владивостокским «Адмиралом» (2:1 Б).

Голкипер дальневосточного клуба Сергей Иванов отметился в этой встрече 47 сейвами, отразив 97,9% бросков по своим воротам.

Всего в текущем регулярном чемпионате КХЛ Иванов сыграл в 11 матчах за «Адмирал», отразив в среднем 91,9% бросков и показав коэффициент надёжности 2,68.

После этой встречи «Адмирал» набрал 20 очков и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Дальневосточники проиграли четыре последние игры. В следующем матче подопечные Леонида Тамбиева сыграют 19 ноября на выезде с «Амуром».

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