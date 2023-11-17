Главный тренер «Адмирала» — о Чудинове: хорошо, когда такие люди играют в КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после поражения своей команды в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (1:2 Б) высказался о роли в команде опытного защитника Максима Чудинова.

«Самоотдача была очень хорошей сегодня, много блокированных бросков. Чудинов – опытный защитник. Мы его стараемся ставить, когда он свежий, не поднаевшийся, чтобы он был резкий. Молодые ребята в нашей команде подглядывают за ним, опыта набираются. Хорошо, когда такие люди играют в КХЛ. Молодёжь учиться у них правильным вещам», — передаёт слова Тамбиева с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

После этой встречи «Адмирал» набрал 20 очков и занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Дальневосточники проиграли четыре последние игры. В следующем матче подопечные Леонида Тамбиева сыграют 19 ноября на выезде с «Амуром».