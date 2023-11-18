The Hockey News: в «Айлендерс» Задоров мог бы занять место рядом с Мейфилдом вместо Ахо

Журналист The Hockey News Стефен Рознер считает российского защитника «Калгари Флэймз» Никиту Задорова идеальным вариантом для «Нью-Йорк Айлендерс», который в данный момент терпит бедствие с игрой в меньшинстве.

«За последние три игры команда в меньшинстве пропустила восемь голов. Структура, кажется, не является проблемой, но игроки, на которых полагались в течение последних нескольких лет, терпят неудачу во всех аспектах.

Возможно, пришло время для некоторой помощи извне в этом отношении, и следующий соперник «Айлендерс» — «Калгари Флэймз» — возможно, сможет помочь.

Сезон «Калгари» (6-8-2) проходит не так, как планировалось, и многие игроки уже заявили, что хотят уйти.

Одним из этих игроков является левый защитник Никита Задоров, который в скором времени станет неограниченно свободным агентом.

28-летний игрок обороны ростом шесть футов шесть дюймов весит 248 фунтов и является левым защитником, который теоретически мог бы занять место рядом с Мейфилдом вместо Себастьяна Ахо.

Хотя Ахо и играет лучше, чем несколько лет назад, его нехватку размеров и нестабильность в последнее время нельзя игнорировать, а Задоров силён в меньшинстве.

«Флэймз» занимают шестое место в лиге по игре в меньшинстве с показателем 86,8%.

Сейчас Задоров также принимает активное участие в нападении, забив один гол и сделав три результативные передачи за последние пять игр», — пишет Рознер.

Напомним, среди клубов, которые на данный момент обозначили интерес к Задорову, — «Торонто Мэйпл Лифс», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз», «Чикаго Блэкхоукс», «Колорадо Эвеланш» и «Каролина Харрикейнз».