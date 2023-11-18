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«Торонто» в Стокгольме победил «Детройт», Самсонов пропустил две шайбы

«Детройт Ред Уингз» проиграли «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:3. Матч прошёл в Стокгольме на стадионе «Авичи-Арена».

Во втором периоде голы у «Ред Уингз» забили Даниэль Спронг и Лукас Рэймонд, на что в третьей двадцатиминутке «Мэйпл Лифс» ответили шайбами Тайлера Бертуцци, Вильяма Нюландера и Джона Тавареса.

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов провёл на площадке 59 минут 56 секунд и пропустил две шайбы. Он отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Его процент отражённых бросков составил 0,931.

Российский нападающий «Детройта» Клим Костин сыграл 9 минут 59 секунд. Он нанёс 2 броска, провёл 1 силовой приём, а его показатель полезности составил «0».

Благодаря этой победе «Торонто» обошёл «Детройт» в Атлантинческом дивизионе. У канадской команды стало 20 очков после 16 матчей, у американской осталось 19 после 17.