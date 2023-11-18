Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забросил шайбу в матче АХЛ, вторую в карьере голкипера

Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович забил гол в матче АХЛ. Голкипер отличился в матче между «Уилкс-Бэрри» и «Провиденсом» (4:2), поразив пустые ворота соперника на 59-й минуте.

27-летний американец был отправлен в АХЛ набирать форму после травмы. Его признали первой звездой встречи.

Неделькович вошёл в историю лиги как первый вратарь, дважды поразивший ворота соперника. В марте 2018 года, выступая за «Шарлотт», он забросил шайбу в матче с «Хартфордом» (7:3).

Кроме того, в его активе есть ещё один гол на профессиональном уровне. В декабре 2016 года Алекс забил в матче ECHL, выступая за клуб «Флорида Эверблейдс».

Неделькович провёл два матча в текущем сезоне НХЛ. Голкипер одержал одну победу с процентом отражённых бросков 91,4%. В прошлом сезоне за «Детройт» Неделькович отражал лишь 89,2% бросков и в среднем пропускал 3.53 шайбы за игру.