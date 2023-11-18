«Тренеры говорят бросать шайбу». Второй бомбардир «Адмирала» — о своей результативности

Защитник «Адмирала» Алексей Соловьёв оценил свою результативность в текущем сезоне КХЛ. Игрок обороны является вторым бомбардиром команды с 14 (5+9) очками в 29 матчах текущего сезона.

«Да, непросто действовать против лидеров «Авангарда». Да ещё и каждый из них по полчаса сыграл. Что тут скажешь, хорошая тройка, одна из лучших в лиге. Старались с ними поплотнее сыграть, в целом неплохо всё получилось, но один гол всё-таки пропустили. Усталость? Да нет, мы только прилетели, первая игра выезда, нормально себя чувствовали.

Почему у меня получилось раскрыться именно в «Адмирале»? Даже не знаю. Тренеры говорят бросать шайбу, доставлять её до ворот, это моя сильная сторона. Стараюсь её использовать, ребята помогают, вратаря закрывают.

Матч с «Авангардом» для меня не то чтобы принципиальный, но всегда интересно играть против бывшей команды, много знакомых ребят. Да и город уже как родной даже стал. Приятно здесь играть», — сказал Соловьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.