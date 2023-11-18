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«Адмирал» поместил в список отказов нападающих Павла Варфоломеева и Данила Файзуллина

«Адмирал» поместил в список отказов нападающих Павла Варфоломеева и Данила Файзуллина
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«Адмирал» поместил в список отказов нападающих Павла Варфоломеева и Данила Файзуллина, сообщает пресс-служба КХЛ.

Варфоломеев провёл за «Адмирал» 16 матчей, в которых набрал семь очков — забил два гола и отдал пять результативных передач. Варфоломеев в сезоне-2022/2023 провёл за минское «Динамо» 42 матча, в которых набрал 24 (14+10) очка. 28-летний нападающий за карьеру в Континентальной хоккейной лиге сыграл 334 матчей, в которых забросил 73 шайбу и отдал 67 результативные передачи, набрав в общей сложности 140 очка при показателе полезности «-34».

Файзуллин в текущем сезоне провёл 18 матчей, забив лишь один гол. Всего в КХЛ 29-летний форвард провёл 359 матчей и набрал 110 (45+65) очков с показателем полезности «-9».

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