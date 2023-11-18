Ковальчук назвал главный секрет успешной игры «Спартака» в текущем сезоне КХЛ

Экс-форвард СКА и «Авангарда», трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук высказался об игре «Спартака» в нынешнем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Руководство сделало летом правильные выводы, подписало хороший тренерский штаб и хороших ребят-игровичков. Им развязали руки, и они получают удовольствие от хоккея.

Что касается игроков первой тройки, они здорово играют, но давайте их феноменом не будем называть. Впереди плей-офф, и я думаю, там всё это проявляется. Видно, что ребята сыграны, проявляется взаимодействие, и дай бог чтобы всё было в таком же духе», — цитирует Ковальчука ТАСС.

Ранее Ковальчук заявил, что до конца ноября прояснится ситуация с его возможным возвращением в КХЛ в состав «красно-белых».