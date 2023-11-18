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Три очка Голдобина помогли «Спартаку» обыграть «Ладу» в домашнем матче КХЛ

Три очка Голдобина помогли «Спартаку» обыграть «Ладу» в домашнем матче КХЛ
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В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» нанёс поражение тольяттинской «Ладе» (5:3).

Главным героем встречи стал нападающий красно-белых Николай Голдобин, набравший в этом матче 3 (2+1) очка. Также шайбами в составе победителей отметились Александр Пашин, Александр Бурмистров и Максим Цыплаков. У гостей отличились Владислав Червоненко, Дмитрий Кугрышев и Никита Михайлов.

Напомним, этот результат помог Голдобину установить новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат (24). Ранее по 22 шайбы забрасывали Штефан Ружичка (2011/2012), Райан Стоа (2016/2017) и Сергей Широков (2020/2021).

«Спартак» набрал 49 очков и возглавил таблицу Западной конференции. «Лада» осталась с 42 очками и идёт третьей на Востоке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Пашин (Талалуев) – 02:22 (5x5)     2:0 Бурмистров (Голдобин, Рукавишников) – 08:14 (5x5)     3:0 Голдобин (Порядин, Бурмистров) – 14:13 (5x5)     3:1 Червоненко (Грошев) – 19:36 (4x5)     4:1 Цыплаков (Савиков) – 33:31 (5x5)     4:2 Кугрышев (Сафин, Бородкин) – 37:57 (5x5)     5:2 Голдобин (Чайковски) – 43:35 (5x4)     5:3 Михайлов (Березин) – 57:59 (4x5)    
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