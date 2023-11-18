Три очка Голдобина помогли «Спартаку» обыграть «Ладу» в домашнем матче КХЛ

В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» нанёс поражение тольяттинской «Ладе» (5:3).
Главным героем встречи стал нападающий красно-белых Николай Голдобин, набравший в этом матче 3 (2+1) очка. Также шайбами в составе победителей отметились Александр Пашин, Александр Бурмистров и Максим Цыплаков. У гостей отличились Владислав Червоненко, Дмитрий Кугрышев и Никита Михайлов.
Напомним, этот результат помог Голдобину установить новый клубный рекорд «Спартака» в КХЛ по голам за один регулярный чемпионат (24). Ранее по 22 шайбы забрасывали Штефан Ружичка (2011/2012), Райан Стоа (2016/2017) и Сергей Широков (2020/2021).
«Спартак» набрал 49 очков и возглавил таблицу Западной конференции. «Лада» осталась с 42 очками и идёт третьей на Востоке.
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