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«Металлург» одержал седьмую победу подряд, обыграв дома «Барыс»

«Металлург» одержал седьмую победу подряд, обыграв дома «Барыс»
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В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» переиграл астанинский «Барыс» (2:0).

Шайбами в составе победителей отметились американский нападающий Люк Джонсон и его коллега по амплуа Денис Зернов.

Для «сталеваров» эта победа стала уже седьмой подряд в регулярном чемпионате. Команда Андрея Разина набирает 46 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Астанинцы остаются с 25 очками и идут на 11 месте. Это поражение стало уже девятым для «Барыса» в 11 последних играх.

В следующем матче магнитогорцы встретятся дома 20 ноября с «Сибирью». Казахстанский клуб так же 20 ноября сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Джонсон (Гребёнкин) – 19:10 (5x5)     2:0 Зернов (Карпов, Яковлев) – 36:04 (5x4)    
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