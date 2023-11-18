«Металлург» одержал седьмую победу подряд, обыграв дома «Барыс»
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В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Металлург» переиграл астанинский «Барыс» (2:0).
Шайбами в составе победителей отметились американский нападающий Люк Джонсон и его коллега по амплуа Денис Зернов.
Для «сталеваров» эта победа стала уже седьмой подряд в регулярном чемпионате. Команда Андрея Разина набирает 46 очков и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. Астанинцы остаются с 25 очками и идут на 11 месте. Это поражение стало уже девятым для «Барыса» в 11 последних играх.
В следующем матче магнитогорцы встретятся дома 20 ноября с «Сибирью». Казахстанский клуб так же 20 ноября сыграет в Нижнем Новгороде с «Торпедо».
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