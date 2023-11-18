«Его команда могла уступать 0:3, но сделать камбэк и победить». Кёрран — о своём кумире

Канадский защитник минского «Динамо», уроженец Калгари Коди Кёрран рассказал о том, кто из звёзд хоккея прошлого является его кумиром.

«Если говорить не о «Калгари», а о хоккее в целом, то Марио Лемье. Мне нравился его стиль игры. Его команда могла уступать 0:3, но благодаря Лемье сделать камбэк и победить 4:3. Пару раз довелось увидеть выступления Марио вживую. Мой папа был его большим почитателем, и мне это передалось», — сказал Кёрран в интервью изданию «Прессбол».

В текущем регулярном чемпионате КХЛ на счету 33-летнего Кёррана 16 (5+11) набранных очков в 30 матчах.

На данный момент минское «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 32 очка.