Шайба Ипа в овертайме помогла «Куньлуню» обыграть «Сибирь»

В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение «Сибири» (3:2 ОТ).

В составе китайского клуба заброшенными шайбами отметились Кайл Вуд, Тайлер Вон и Брэндон Ип в овертайме. У новосибирцев обе шайбы на счету Сергея Дубакина.

«Куньлунь» набрал 27 очков, но продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче команда Виктора Игнатьева 23 ноября примет дома «Ак Барс». Сибиряки потерпели второе поражение подряд, имеют 33 очка и идут восьмыми на Востоке. В ближайшей игре коллективу Дэвида Немировски 20 ноября на выезде будет противостоять магнитогорский «Металлург».

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