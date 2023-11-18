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Шайба Ипа в овертайме помогла «Куньлуню» обыграть «Сибирь»

Шайба Ипа в овертайме помогла «Куньлуню» обыграть «Сибирь»
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В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение «Сибири» (3:2 ОТ).

В составе китайского клуба заброшенными шайбами отметились Кайл Вуд, Тайлер Вон и Брэндон Ип в овертайме. У новосибирцев обе шайбы на счету Сергея Дубакина.

«Куньлунь» набрал 27 очков, но продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче команда Виктора Игнатьева 23 ноября примет дома «Ак Барс». Сибиряки потерпели второе поражение подряд, имеют 33 очка и идут восьмыми на Востоке. В ближайшей игре коллективу Дэвида Немировски 20 ноября на выезде будет противостоять магнитогорский «Металлург».

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Вуд (Фу, Сомерби) – 19:19 (5x5)     1:1 Дубакин (Ефремов, Назаров) – 25:47 (5x5)     1:2 Дубакин (Гордеев) – 29:27 (5x5)     2:2 Вон (Челиос, Броссо) – 41:43 (5x5)     3:2 Ип (Спроул) – 61:02 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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