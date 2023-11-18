Шайба Ипа в овертайме помогла «Куньлуню» обыграть «Сибирь»
Поделиться
В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение «Сибири» (3:2 ОТ).
В составе китайского клуба заброшенными шайбами отметились Кайл Вуд, Тайлер Вон и Брэндон Ип в овертайме. У новосибирцев обе шайбы на счету Сергея Дубакина.
«Куньлунь» набрал 27 очков, но продолжает замыкать турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче команда Виктора Игнатьева 23 ноября примет дома «Ак Барс». Сибиряки потерпели второе поражение подряд, имеют 33 очка и идут восьмыми на Востоке. В ближайшей игре коллективу Дэвида Немировски 20 ноября на выезде будет противостоять магнитогорский «Металлург».
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Вуд (Фу, Сомерби) – 19:19 (5x5) 1:1 Дубакин (Ефремов, Назаров) – 25:47 (5x5) 1:2 Дубакин (Гордеев) – 29:27 (5x5) 2:2 Вон (Челиос, Броссо) – 41:43 (5x5) 3:2 Ип (Спроул) – 61:02 (3x3)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Комментарии
- 18 ноября 2023
-
19:18
-
19:15
-
19:10
-
18:52
-
18:43
-
18:21
-
18:01
-
17:43
-
17:13
-
17:01
-
16:44
-
16:44
-
16:21
-
16:07
-
15:50
-
15:25
-
15:00
-
14:34
-
14:28
-
14:10
-
13:45
-
13:16
-
12:55
-
12:40
-
12:15
-
11:45
-
11:25
-
11:00
-
10:50
-
10:35
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
Партнерский контент