Жамнов: вся команда вздохнула, когда Бурмистров забил

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Ладой» (5:3).

«Почему Шейн Принс пропустил два последних периода? Удар был в голову, вы видели. Дискомфорт почувствовал, поэтому решили не рисковать, освободили его. Перестраховались. Когда игрок себя некомфортно чувствует после таких ударов, зачем рисковать здоровьем?

Как выглядел в новом сочетании Бурмистров, забросивший первую шайбу за «Спартак»? Ну, я думаю, справился со своей задачей. Я думаю, сегодня вся команда вздохнула, что Бурмистров забил гол, мы за него счастливы и рады, потому что всё равно это давит на игроков, когда долгое время не могут забить. Конечно, это тяжеловато. Но сейчас, я думаю, что ему будет намного легче. А так в целом по тройке — молодец, справился.

Почему не удавалось реализовать множество удалений у соперника, в том числе пятиминутное? Вы знаете, я скажу так: когда у нас есть пятиминутное большинство — это, наверное, не наш конёк (смеётся), не можем реализовать. Но, наверное, это в связи с тем, что поменялись сочетания, не было Вани Морозова, и, наверное, не хватило нам времени, чтобы потренировать разные варианты, но я думаю, что в дальнейшем будем работать и всё будет получаться. Но в то же время в решающем моменте пятый гол был забит в большинстве, и он погасил пыл соперника», — сказал Жамнов на пресс-конференции.