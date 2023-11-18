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Ведущий центрфорвард «Спартака» Морозов выбыл из-за травмы до конца года

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов ответил на вопрос о состоянии своего ведущего центрального нападающего Ивана Морозова, который пропускал сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (5:3) из-за повреждения, полученного в предыдущем матче красно-белых с «Салаватом Юлаевым» (6:2).

«Иван Морозов обследуется, доктора смотрят его, но, скорее всего, диагноз такой, что мы его увидим после Нового года», — сказал Алексей Жамнов на пресс-конференции.

В текущем регулярном чемпионате на счету Ивана Морозова 31 (9+22) очко в 30 матчах за столичный клуб.

Напомним, после сегодняшней победы «Спартак» набрал 49 очков и возглавил турнирную таблицу Западной конференции. В следующей игре команда Алексея Жамнова встретится 21 ноября в Ярославле с «Локомотивом».