Два очка Зыкова помогли СКА одержать победу в Ярославле над «Локомотивом»

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» уступил питерскому СКА (1:2).

Двумя набранными очками (1+1) отметился в этом матче нападающий армейцев Валентин Зыков. Ещё одну шайбу в составе СКА забросил Алекс Гальченюк. У хозяев единственный гол на счету Мартина Герната.