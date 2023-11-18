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Локомотив — СКА. Прямая трансляция
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Два очка Зыкова помогли СКА одержать победу в Ярославле над «Локомотивом»

Два очка Зыкова помогли СКА одержать победу в Ярославле над «Локомотивом»
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В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» уступил питерскому СКА (1:2).

Двумя набранными очками (1+1) отметился в этом матче нападающий армейцев Валентин Зыков. Ещё одну шайбу в составе СКА забросил Алекс Гальченюк. У хозяев единственный гол на счету Мартина Герната.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Поляков, Никишин) – 14:38 (5x5)     1:1 Гернат (Сергеев, Андронов) – 35:11 (5x5)     1:2 Гальченюк (Зыков, Алистров) – 38:28 (5x4)    
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