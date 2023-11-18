Кузьменко: у Миллера очень сильный бросок. Я счастлив, что не переломан

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Андрей Кузьменко рассказал о своей первой тренировке в НХЛ с участием защитника команды Джея Ти Миллера.

Напомним, в своём последнем матче за «косаток» с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3 ОТ) Кузьменко покинул площадку в третьем периоде после того, как шайба после броска Миллера попала ему в лицо.

«Я помню мою первую тренировку в НХЛ. Джей Ти Миллер сказал мне: «Кузи, стой на пятаке». Я говорю: «Окей, нет проблем, что ты собираешься делать?» Он: «Бросать». Я: «Окееееей, нет проблем». У Миллси очень сильный бросок. Я счастлив, что не переломан», — приводит слова Кузьменко журналист и комментатор матчей «Ванкувера» Брендан Бачелор в социальных сетях.

На счету россиянина в текущем регулярном чемпионате НХЛ 14 (3+11) очков в 16 играх.