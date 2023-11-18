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Немировски: игра была в наших руках — мы должны были выигрывать сегодня

Немировски: игра была в наших руках — мы должны были выигрывать сегодня
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Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал поражение своей команды в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) от «Куньлунь Ред Стар» (2:3 ОТ).

«Сложная игра, и она была в наших руках — мы должны были выигрывать сегодня. Но в первые три минуты третьего периода, считай, проиграли матч. Очень плохие три или четыре смены провели, соперник забил. В овертайме пропустили, но ключевой момент — начало третьего периода», — приводит слова Немировски пресс-служба «Сибири».

Сибиряки потерпели второе поражение подряд, имеют 33 очка и идут восьмыми на Востоке. В ближайшей игре коллективу Дэвида Немировски 20 ноября на выезде будет противостоять магнитогорский «Металлург».

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