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Дубль Артемия Панарина помог «Рейнджерс» добыть победу над «Нью-Джерси»

Дубль Артемия Панарина помог «Рейнджерс» добыть победу над «Нью-Джерси»
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В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе хозяев в сегодняшнем матче отличились Джек Хьюз, Ондржей Палат, а также Эрик Хаула.

У «Рейнджерс» заброшенные шайбы в свой актив записали Джимми Веси, отличившийся дублем, Блейк Уилер (в пустые ворота), а также российский форвард Артемий Панарин, который также отметился двумя голами.

Отметим, благодаря сегодняшним голам Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 15 матчей, побив рекорд среди российских игроков, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» побил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).

«Рейнджерс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка. «Нью-Джерси» находится на 10-м, у команды 17 очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Густафссон) – 08:37 (pp)     1:1 Хьюз (Хэмилтон, Зигенталер) – 09:25     1:2 Веси (Шнайдер, Джонс) – 14:11     2:2 Палат – 19:12 (pp)     3:2 Хаула (Хьюз, Хэмилтон) – 41:17     3:3 Панарин (Трочек) – 51:04     3:4 Веси (Питлик, Трочек) – 57:11     3:5 Уилер – 58:27    
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