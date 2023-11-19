Дубль Артемия Панарина помог «Рейнджерс» добыть победу над «Нью-Джерси»

В Ньюарке на стадионе «Пруденшиал-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
В составе хозяев в сегодняшнем матче отличились Джек Хьюз, Ондржей Палат, а также Эрик Хаула.
У «Рейнджерс» заброшенные шайбы в свой актив записали Джимми Веси, отличившийся дублем, Блейк Уилер (в пустые ворота), а также российский форвард Артемий Панарин, который также отметился двумя голами.
Отметим, благодаря сегодняшним голам Панарин продлил результативную серию в НХЛ до 15 матчей, побив рекорд среди российских игроков, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» побил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).
«Рейнджерс» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка. «Нью-Джерси» находится на 10-м, у команды 17 очков.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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