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35 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть по буллитам «Калгари»

35 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть по буллитам «Калгари»
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Сегодня, 19 ноября, «Калгари Флэймз» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 4:5 после серии буллитов.

В составе хозяев заброшенными шайбами по ходу матча отличились Мартин Поспишил, Блейк Коулман, Маккензи Уигар и белорусский нападающий Егор Шарангович.

У гостей в сегодняшней встрече забивали Хадсон Фэшинг, Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, а также Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 35 спасений.

Основное время и овертайм завершились с ничейным счётом 4:4. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Победный бросок на счету Оливера Вальстрёма.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 5
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Поспишил (Кадри, Зари) – 12:16     1:1 Фэшинг (Клаттербак, Нельсон) – 16:52     1:2 Палмьери (Хорват, Добсон) – 24:07 (pp)     1:3 Барзал – 28:07     2:3 Коулман (Десимоне, Юбердо) – 37:03     3:3 Уигар (Зари, Кадри) – 43:12     3:4 Нельсон (Энгвалль, Ахо) – 43:32     4:4 Шарангович (Ханифин, Линдхольм) – 53:43     4:5 Вальстрём – 65:00    
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