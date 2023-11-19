35 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть по буллитам «Калгари»

Сегодня, 19 ноября, «Калгари Флэймз» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 4:5 после серии буллитов.

В составе хозяев заброшенными шайбами по ходу матча отличились Мартин Поспишил, Блейк Коулман, Маккензи Уигар и белорусский нападающий Егор Шарангович.

У гостей в сегодняшней встрече забивали Хадсон Фэшинг, Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, а также Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 35 спасений.

Основное время и овертайм завершились с ничейным счётом 4:4. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Победный бросок на счету Оливера Вальстрёма.

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