35 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть по буллитам «Калгари»

Сегодня, 19 ноября, «Калгари Флэймз» на своей площадке уступил «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Скоушабэнк Саддлдоум» завершилась со счётом 4:5 после серии буллитов.
В составе хозяев заброшенными шайбами по ходу матча отличились Мартин Поспишил, Блейк Коулман, Маккензи Уигар и белорусский нападающий Егор Шарангович.
У гостей в сегодняшней встрече забивали Хадсон Фэшинг, Кайл Палмьери, Мэтью Барзал, а также Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин совершил по ходу матча 35 спасений.
Основное время и овертайм завершились с ничейным счётом 4:4. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости. Победный бросок на счету Оливера Вальстрёма.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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