«Есть огромные претензии к нападающим». Мартемьянов — о поражении от «Адмирала»

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов оценил поражение в матче с «Адмиралом» (0:2) и посетовал на отсутствие голов.

«У команды физическое состояние нормальное, все находятся в одинаковых условиях. По физике и самоотдаче претензий к команде нет, но есть огромные претензии к полевым игрокам, в частности к нападающим, за три матча – ноль голов. Усложняем игру в атаке, [допускаем] ошибки, нацеленности на ворота нет, и это приводит к нулевому результату. Без голов невозможно выиграть.

«Адмиралу» надо отдать должное, они играли по счёту. Молодцы, хорошая, чёткая оборона, и на контратаке они нас поймали, забили второй гол. Меньшинство – нас сразу наказали, с первого раза», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.