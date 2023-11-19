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Форвард Бун Дженнер стал рекордсменом «Коламбуса» по матчам за клуб, обойдя Рика Нэша

Форвард Бун Дженнер стал рекордсменом «Коламбуса» по матчам за клуб, обойдя Рика Нэша
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Капитан «Коламбуса» Бун Дженнер принял участие в матче с «Вашингтоном» (3:4). Форвард отметился результативной передачей.

Дженнер провёл свой 675-й матч в майке «Блю Джекетс» и установил рекорд клуба. Предыдущий рекорд по количеству матчей за «Коламбус» принадлежал Рику Нэшу (674).

30-летний Дженнер выступал в НХЛ только за «Коламбус». Нападающий провёл 675 матчей, в которых отметился 339 очками — забросил 177 шайб и отдал 162 результативные передачи с показателем полезности «-64».

В текущем сезоне на счету Дженнера семь шайб и три результативные передачи в 18 матчах. «Коламбус» проиграл восемь матчей подряд и расположился на последнем месте в таблице Восточной конференции НХЛ.

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