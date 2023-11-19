«Он был великолепен». Главный тренер «Рейнджерс» оценил игру Панарина с «Нью-Джерси»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт остался в восторге от игры российского форварда Артемия Панарина в матче с «Нью-Джерси» (5:3). Россиянин отметился дублем и мог оформить хет-трик, но попал в штангу пустых ворот в концовке матча.

«Он играл великолепно. Их звено с Трочеком и Лафреньером сегодня снова представляло угрозу, когда они были на льду, но Панарин сыграл великолепно», — цитирует Лавиолетта пресс-служба клуба.

Панарин продлил результативную серию в НХЛ со старта сезона до 15 матчей, побив рекорд среди российских игроков, который ранее принадлежал Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/1993, «Бостон»). Кроме того, игрок «Рейнджерс» побил клубный рекорд Рода Жильбера (сезон-1972/1973).