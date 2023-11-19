New York Post: кто был бы ближе к Кубку Стэнли при обмене Макдэвида на Илью Сорокина?

Журналист Ларри Брукс в статье на сайте New York Post порассуждал на тему гипотетического обмена капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида на российского голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Илью Сорокина.

«Этой сделки не будет, и она никогда бы не состоялась. Это несерьёзное предложение, даже если, возможно, так и должно быть. Но вот мой вопрос. Как вы думаете, у какой команды было бы больше шансов выиграть Кубок Стэнли, если «Ойлерз» и «Айлендерс» заключат такую сделку?

Коннор Макдэвид, Эван Бушар и Стюарт Скиннер или Кэлвин Пикард из «Эдмонтона» в обмен на Илью Сорокина и Мэтью Барзала. Под этим блеском скрывается экзистенциальный вопрос: является ли наличие лучшего — или, на худой конец, доминирующего в тройке лучших — вратаря в лиге более выгодным, чем наличие сверхновой среди полевых игроков?

«Айлендерс» согласились бы — или должны были бы — на это через минуту. Их бы рассматривали для участия в «Зимней классике» и всё такое. Бушар улучшил бы игру в защите «Айлендерс» перед Семёном Варламовым, который был бы первым номером. И даже не важно, если бы Макдэвид сбежал бы через три сезона. И вообще, где, по-вашему, будут «островитяне» через три года?» — написал Брукс.