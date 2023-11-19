«Есть возможность, почему бы не поатаковать». Нападающий «Витязя» — о голах в меньшинстве

Нападающий «Витязя» Иван Савчик прокомментировал победу над «Северсталью» (5:3) и рассказал о двух заброшенных шайбах в меньшинстве.

«Соперник хорошо начал, но мы не дали им играть в свою игру. До определённого момента игра была «в кость». То, что мы в меньшинстве забили, подняло нам дух и немного сбило настрой у соперника. Дважды отличились в меньшинстве? Просто у нас нет такой политики, что если мы играем в меньшинстве, то уходим в глухую оборону, играем от печки. Если есть возможность, почему бы не поатаковать.

Пропуск прошлой игры из-за дисквалификации? Вроде как я отдохнул. Но даже когда хотя бы одну игру пропускаешь, теряешь игровой ритм. В первом периоде было тяжеловато, потом втянулся. Но скажу, что смотреть игру с трибуны гораздо более нервно, чем самому в ней участвовать», — цитирует Савчика сайт КХЛ.