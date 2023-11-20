Реакция болельщиков «Филадельфии» на первое появление Проворова на арене после обмена

В эти минут в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. Отметим, в составе «Коламбуса» выступает российский защитник Иван Проворов. Россиянин впервые после обмена приехал в Филадельфию и в его честь на арене показали видео-трибьют.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В нынешнем сезоне Проворов принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив один гол и 10 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Проворов принял участие в 551 матче, в которых забил 66 голов и сделал 162 результативные передачи.