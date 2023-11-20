Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Реакция болельщиков «Филадельфии» на первое появление Проворова на арене после обмена

Реакция болельщиков «Филадельфии» на первое появление Проворова на арене после обмена
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минут в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Коламбус Блю Джекетс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. Отметим, в составе «Коламбуса» выступает российский защитник Иван Проворов. Россиянин впервые после обмена приехал в Филадельфию и в его честь на арене показали видео-трибьют.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В нынешнем сезоне Проворов принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив один гол и 10 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ Проворов принял участие в 551 матче, в которых забил 66 голов и сделал 162 результативные передачи.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android