Тепляков: завершив карьеру, игрок в СССР становился ненужным, за океаном всё по-другому

Экс-хоккеист СКА, участвовавший в матче с «Вашингтон Кэпиталз» в 1989 году, Сергей Тепляков рассказал о жизни игроков после хоккея в СССР и США.

«У «Вашингтона» большая часть игроков, участвовавших в том матче, до сих пор находятся в полном здравии, а у СКА из того состава уже больше полкоманды ушло из жизни? В двух словах, конечно, не ответишь. Но у них жизнь совершенно другая. Человек, который играл в хоккей в Союзе 10–15 лет, повесив коньки на гвоздь, становился никому не нужен.

А у них за океаном всё по-другому: деньги постоянно перечисляешь в профсоюз, если даже с тобой что-то случилось, то материальная поддержка на всю оставшуюся жизнь обеспечена. В СССР же хоккеисты, можно сказать, играли в своё удовольствие и вперёд не заглядывали, жили максимум одним-двумя днями. Перспективы не просматривались, а в начале 1990-х уже ужас что творилось в Питере. И события в СКА в тот период — зеркальное отображение всего того, что происходило в стране», — сказал Тепляков в интервью изданию «Спорт уик-энд».