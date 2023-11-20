Гальченюк — 35-й новичок СКА в КХЛ, у которого 10 и более шайб в дебютном сезоне за клуб

Пресс-служба СКА сообщила о том, что Алекс Гальченюк стал 35-м новичком армейского клуба в КХЛ, на счету которого не менее 10 заброшенных шайб в первом сезоне в составе команды из Санкт-Петербурга. При этом гол в матче с «Локомотивом» стал первым победным для Алекса за петербуржцев.

Дольше него до первой победной шайбы среди 35 новобранцев армейцев с 10 и более голами за СКА шли шестеро, среди которых выделяется Виктор Тихонов. Для него первой победной шайбой в составе армейцев стала 17-я порядковая. Любопытно, что двоим снайперам вообще не удалось записать на свой счёт победный гол – это Джимми Эрикссон (16 шайб в сезоне-2014/2015) и Павел Дацюк (15 шайб в сезоне-2016/2017).

Всего на счету Гальченюка в текущем сезоне 30 матчей и 21 (10+11) очко.