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«Лада» заключила пробный контракт с Павлом Куликовым. Ранее от него отказался «Авангард»

«Лада» заключила пробный контракт с Павлом Куликовым. Ранее от него отказался «Авангард»
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Тольяттинская «Лада» подписала пробный контракт с нападающим Павлом Куликовым, с которым ранее по ходу сезона расторг контракт «Авангард», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В текущем регулярном чемпионате 31-летний форвард провёл девять матчей за «ястребов», в которых не отметился результативными действиями.

Также в послужном списке Куликова выступления за такие клубы, как екатеринбургский «Автомобилист», нижнекамский «Нефтехимик» и пензенский «Дизель».

На данный момент «Лада» занимет третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 42 набранных очка. В следующем матче подопечные Олега Браташа сойдутся сегодня, 20 ноября, дома с минским «Динамо».

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