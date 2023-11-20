«Лада» заключила пробный контракт с Павлом Куликовым. Ранее от него отказался «Авангард»

Тольяттинская «Лада» подписала пробный контракт с нападающим Павлом Куликовым, с которым ранее по ходу сезона расторг контракт «Авангард», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В текущем регулярном чемпионате 31-летний форвард провёл девять матчей за «ястребов», в которых не отметился результативными действиями.

Также в послужном списке Куликова выступления за такие клубы, как екатеринбургский «Автомобилист», нижнекамский «Нефтехимик» и пензенский «Дизель».

На данный момент «Лада» занимет третье место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 42 набранных очка. В следующем матче подопечные Олега Браташа сойдутся сегодня, 20 ноября, дома с минским «Динамо».