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«Лада» нанесла минскому «Динамо» четвёртое поражение подряд

«Лада» нанесла минскому «Динамо» четвёртое поражение подряд
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В Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Лада» нанесла поражение минскому «Динамо» (3:1).

Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Кугрышев, Алексей Ожгихин и Остап Сафин. В составе белорусской команды отличился Сэм Энас.

Эта победа помогла тольяттинцам прервать двухматчевую серию неудач. «Лада» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Олега Браташа сыграет 23 ноября в Ярославле с «Локомотивом».

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, осталось с 32 очками и идёт восьмым на Западе. В ближайшей игре подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют 22 ноября на выезде с «Автомобилистом».

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Кугрышев (Михайлов) – 01:02 (5x5)     2:0 Ожгихин (Березин) – 22:35 (5x5)     3:0 Сафин (Михайлов, Кугрышев) – 33:19 (5x4)     3:1 Энас (Кёрран) – 46:16 (5x5)    
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