«Лада» нанесла минскому «Динамо» четвёртое поражение подряд
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В Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Лада» нанесла поражение минскому «Динамо» (3:1).
Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Кугрышев, Алексей Ожгихин и Остап Сафин. В составе белорусской команды отличился Сэм Энас.
Эта победа помогла тольяттинцам прервать двухматчевую серию неудач. «Лада» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Олега Браташа сыграет 23 ноября в Ярославле с «Локомотивом».
Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, осталось с 32 очками и идёт восьмым на Западе. В ближайшей игре подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют 22 ноября на выезде с «Автомобилистом».
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