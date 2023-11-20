«Лада» нанесла минскому «Динамо» четвёртое поражение подряд

В Тольятти завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местная «Лада» нанесла поражение минскому «Динамо» (3:1).

Шайбами в составе победителей отметились Дмитрий Кугрышев, Алексей Ожгихин и Остап Сафин. В составе белорусской команды отличился Сэм Энас.

Эта победа помогла тольяттинцам прервать двухматчевую серию неудач. «Лада» набрала 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче команда Олега Браташа сыграет 23 ноября в Ярославле с «Локомотивом».

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд, осталось с 32 очками и идёт восьмым на Западе. В ближайшей игре подопечные Дмитрия Квартальнова сыграют 22 ноября на выезде с «Автомобилистом».