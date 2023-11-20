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«Не понимаю, зачем это клубу?» Николишин — о назначении Крикунова в питерское «Динамо»

«Не понимаю, зачем это клубу?» Николишин — о назначении Крикунова в питерское «Динамо»
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Президент Федерации хоккея Москвы, чемпион мира 1993 года и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин высказался о назначении на пост главного тренера питерского «Динамо», выступающего в ВХЛ, бывшего наставника московского «Динамо» и сборной России Владимира Крикунова.

«Владимиру Васильевичу я желаю здоровья и успехов, пускай добьётся всего, чего он хочет с питерским «Динамо», я просто руководство «Динамо» не совсем понимаю, зачем им это нужно? В какую сторону они собрались идти?» — сказал Николишин в подкасте «Скользкий лёд» на YouTube.

На данный момент заслуженному тренеру России Владимиру Крикунову 73 года. В качестве тренера он является чемпионом России – 2004/2005, обладателем Кубка европейских чемпионов – 2006 и бронзовым призёром чемпионата мира – 2005.

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